Soutěžní týmy jsou vždy tvořeny dvěma žáky ze střední školy a dvěma ze základní školy. „Tito naši studenti se už tři roky účastní soutěží, jsou při nich velmi úspěšní. Loni skončili druzí, předloni sbírali zkušenosti,“ uvedl Stanislav Jílek, vyučující odborných předmětů na světecké průmyslovce. Každý tým má na zpracování pět hodin, poté výrobek hodnotí komise. „U řezačky polystyrenu, která vyřezává text nebo obrázky, hodnotili funkčnost, originalitu provedení a čas tvorby. My ji na místě stihli sestavit za čtyři a půl hodiny,“ sdělil za vítězný tým student třetího ročníku Tomáš Svoboda.

Tvorba funkčních modelů každoročně prezentuje znalosti, odbornost a schopnost spolupráce žáků. Připravují se tím vlastně také na budoucí zaměstnání. „Právě takové soutěže jako je Technika má zlaté dno nebo Řemeslo má zlaté dno jsou pro žáky motivační. Mohou si otestovat nejen své znalosti v rovině teorie, ale také zjistí, jak umí uvést vše kompletně do praxe. A stavět z Merkuru nebo Boffinu, to je pro většinu z nás také vzpomínka na dětství,“ řekl radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Návštěvní sezonu zakončil kladrubský klášter vysokým počtem návštěv

Studenti průmyslové školy se účastní i dalších soutěží, či olympiád. Do letošního 9. ročníku krajské technické olympiády vymysleli sestrojení tzv. Bon bon cobotu či Manipulátoru. „Bon bon cobot o robot, který podává bonbony. Je to vlastně takový automat na sladkosti. Od prvotní myšlenky k sestrojení nám to trvalo přibližně rok,“ popsal student Jakub Tutsch, který na projektu s dalšími spolužáky pracoval. Oceněni za něj byli peněžními poukázkami či tablety. Během téměř roční práce na tomto projektu si studenti sami rozdělili role. „Někdo je zručnější a manuálně zdatnější, jiní kluci zase mají dobré manažerské a koordinační dovednosti,“ zmínil Jílek. Vybrané žáky ocenili představitelé města i letos v červnu na tachovském zámku. „Kluci jsou velmi šikovní, jsme na ně opravdu náležitě pyšní,“ poznamenala ředitelka SPŠ Jana Hrčková.