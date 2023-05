Vyměnit si zkušenosti, zjistit, jak se vaří v Norsku, jaké možnosti mají tamní žáci, ale také prohlédnout si alespoň malou část severské země vyrazili budoucí kuchaři, žáci Střední školy v Boru.

Studenti Střední školy Bor byli na zkušené v Norsku. Kromě vaření také poznávali krásy země. | Foto: se svolením SŠ Bor

V týdnu od pondělí 17. dubna do neděle 23. dubna v rámci získaného grantu z Fondů EHP (Evropský hospodářský prostor) na realizaci projektu Přátelství a vaření bez hranic vyrazilo na cestu do Norska osm žáků v doprovodu tří pedagogů. V rámci výměnného pobytu norských a českých žáků kuchařského oboru strávili akcemi nabitý týden v městečku Fitjar na malém ostrově nedaleko Bergenu.

„Pro většinu žáků už byla zážitkem samotná cesta, protože absolvovali let do Helsinek, kde přestoupili na let do Bergenu, odkud se do Fitjaru dopravili autobusem a trajektem,“ říká jedna z pedagožek Tereza Průchová.

Především na norskou gastronomii byl zaměřený program, který připravila hostující norská škola. Borští žáci se mimo jiné také zapojili do společných příprav tradičních norských pokrmů v moderním pojetí pod vedením šéfkuchařky Anneli. Ta pro ně připravila speciální menu, kdy si následně pochutnali např. na tresce s bramborami v bešamelové omáčce, hřebenatkách s kaviárem či karamelové pěně ze sladkého norského sýra zvaného brunost.

„Žáci se tak naučili připravovat studené a teplé předkrmy, polévku, několik hlavních chodů a velké množství moučníků, které měli možnost nakonec ochutnat,“ vysvětluje další z doprovodu, ředitelka školy Zdeňka Valečková. Ta také přiznala, že oproti borské školní kuchyni byla ta v Norsku profesionálněji vybavená. Při společné přípravě jídel si navíc žáci procvičili i angličtinu, díky níž se mezi sebou domlouvali.

Obrovským zážitkem pro všechny byla návštěva lososové farmy, kam byla výprava dopravena rychločluny, včetně krátké přednášky o udržitelném chovu ryb, ekologickém zemědělství a významu lososů pro norský potravinářský průmysl a gastronomii. Zpestřením byla ochutnávka lososového burgeru připraveného z ryb chovaných na místních farmách.

V pátek se po posledním společně připraveném menu a obědě česká skupina přesunula trajektem do města Bergen, kde je v sobotu čekala přednáška o norských sušených rybách, jejich zpracování a použití v různých národních kuchyních. Odpoledne měli žáci možnost si v klidu prohlédnout samotné město a večer se již připravovali na nedělní návrat domů. Ačkoliv je oblast kolem Bergenu známá jako jedno z nejdeštivějších míst v Evropě, po celou dobu pobytu panovalo krásné slunečné počasí s teplotami vyššími, než byly v tu dobu doma v Čechách.

„Týdenní pobyt v Norsku byl pro žáky velkým přínosem, a to nejen z odborného hlediska, kdy měli možnost vyzkoušet si nové technologické postupy a poznat pro nás netradiční ingredience. Jako škola doufáme, že partnerství s norskou školou bude pokračovat, a budeme se snažit opět získat finanční prostředky na další pobyt,“ hodnotí průběh pobytu Tereza Průchová. Díky jejímu přičinění Střední škola Bor byla vůbec první školou v Plzeňském kraji, která kdy o grant z fondů EHP na takový projekt požádala, a navíc uspěla.

Pobyt v Norsku byl pro žáky skutečně velkým zážitkem. O svých pocitech řekl Deníku jeden z účastníků Pavel Švanda: „Norsko bylo zatím nejhezčí zemí, ve které jsem byl, a to díky krásné přírodě a počasí. Z gastronomického hlediska jsem objevil mnohá využití ryb, viděl jsem lososovou farmu a ochutnal lososový burger.“

„Norsko jsem si užil, obohatil jsem si tam svůj přehled o pokrmech z ryb a dezertech. Je to země s nádhernou přírodou a příjemnými lidmi. Určitě bych se tam s radostí ještě někdy podíval,“ dodal další budoucí kuchař Jakub Beneš.

Ve výpravě nechyběla samozřejmě ani děvčata. „Norsko je velmi krásná země, mají tam všude čisto a všichni tam jsou moc ochotní. Po odborné stránce jsem se naučila, jak zacházet s rybami a mnoho dalšího. Během výměnného pobytu v Norsku jsem mohla vidět lososovou farmu a naučit se tím něco více. Chtěla bych poděkovat paní učitelce Tereze Průchové za možnost podívat se do Norska a poznat tamní gastronomii,“ vyjádřila své pocity Adéla Řezáčová.