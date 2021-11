Dvě aleje z tachovského okresu se ucházejí o hlasy v letošním ročníku ankety Alej roku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Do ankety byla nominovány Knížecí alej a Alej k vrchu Vysoká, obě se nacházejí v Tachově. Celkově bylo do ankety nominováno 93 stromořadí, osm je jich z Plzeňského kraje. Od úterý může o nejhezčí alej hlasovat veřejnost, a to na stránkách ankety Alej roku. Hlasování bude možné až do 11. ledna příštího roku. Koncem ledna pak pořadatel ankety vyhlásí jedenáctou Alej roku i nejoblíbenější krajská stromořadí. Cílem ankety, ve které aleje z Tachovska už několikrát uspěly, je přitáhnout pozornost veřejnosti k alejím, které patří ke zdravé a fungující krajině.