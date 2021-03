Deník na návštěvěZdroj: Deník

V současné době jsou učebny školy i mateřinky prázdné, vládní opatření poslala děti domů na distanční výuku.

Ale i při tomto způsobu výuky se nezapomíná na školní vzdělávací program Začít spolu, podle kterého se v Halži vyučuje už třetím rokem. „V mateřské škole již třetím rokem a druhým rokem v základní škole aplikujeme vzdělávací program Začít spolu,“ upřesnila ředitelka obou zařízení Hana Fukalová.

Jak dále uvedla, tento program nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet. „Naučí se, že chyba je přirozenou součástí procesu učení, stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci,“ uvedla a dodala, že výuka se v rámci programu Začít spolu odehrává často i venku v přírodě.

ŠKOLA RODINNÉHO TYPU

Škola v Halži se snaží být nejen podle výukového programu školou rodinného typu. Tomu odpovídá nízký počet žáků ve věkově smíšených třídách. „Podporujeme smysluplné učení v souvislostech díky tematické a projektové výuce v blocích, prožitkové učení v centrech aktivit a při výuce v přírodě. Využíváme moderních metod učení, jako je genetická metoda čtení a další. Pracujeme se soudobými technologiemi.“

Specifické je rovněž hodnocení, které se skládá z klasifikačních stupňů, hodnotících dopisů, sebehodnocení. Přístup k žákům je individuální, napříjlad úkoly se dávají tzv. na míru každému podle jeho schopností a dovedností.

PRO POTŘEBY DÍTĚTE

Výuka v rámci uvedeného programu není zaměřena primárně na učivo, ale na dítě a jeho potřeby a možnosti.

Podle zásad programu Začít spolu děti v mateřské škole svobodně vyjadřují své potřeby, přání a představy v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí a zároveň přináší výzvy, podporuje jejich přirozené učení a kreativitu.

V základní škole zase děti sdílejí své vlastní zkušenosti, zážitky a pocity z cesty za poznáním. Tím pak rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, kritického myšlení a sebereflexe.

Začít spolu je mezinárodní program, do kterého se zapojilo už 32 zemí a deset tisíc pedagogů. V Česku funguje 26 let a v současné době je do něj u nás zapojeno 250 škol.