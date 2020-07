Nový živý plot z habrů obecných vysází v zahradě mateřské školy město Kladruby. Hned vedle hlavního drátěného plotu ohraničujícího pozemek školky od chodníku byl roky vysázen živý plot ze smrků.

Ve školce mění živý plot. | Foto: Deník / Monika Šavlová

Vzhledem k věku stromů a následkem prováděného ořezu přestal plnit svoji estetickou i praktickou funkci, směrem k chodníku do výše oplocení již nebyl zelený a vyčnívaly z něj zaschlé výhonky. „Nepůsobilo to přívětivě, a tak jsme přikročili k jeho obměně. Bude to vzhledově hezčí než tomu bylo v posledních letech,“ vysvětlila starostka města Hana Floriánová. „Věřím, že během několika let bude i tento živý plot znovu plnit svoji funkci,“ dodala.