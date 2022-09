Zahrádkáři z plánské organizace brzy opět zahájí moštování

V Hvězdné ulici v Plané vedle obchodního domu začnou v sobotu 24. září opět moštovat. Zpracovávat ovoce budou drobným pěstitelům až do 12. listopadu, moštovat budou každou sobotu v provozní době od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Se svolením Růženy Boudové