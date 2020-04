Účelová komunikace k zahrádkářské kolonii nebude jedinou uzavřenou, úplnou uzavírku v této době čeká také místní komunikace v ulici Vilémovská.

„Společnost Správa železniční dopravní cesty bude v termínu od středy 22. dubna od sedmi hodin ráno do čtvrtka 14. května do 14 hodin hodin provádět opravu železničního svršku,“ informuje město Tachov na svém webu s tím, že objízdná trasa do ulice Vilémovská je vedena ulicemi Bělojarská, T. G. Masaryka, Sokolovská a Okružní.

Výluka na železniční trati Domažlice – Planá, jak informuje web Českých drah, se dotkne především osobních vlaků jezdících mezi Tachovem a Borem, které budou nahrazeny autobusovou dopravou.

Náhradní autobusy budou vozit také cestujících některých vlakových spojů mezi Planou a Borem a tří vlakových spojů mezi Planou a Tachovem.