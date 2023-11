Na nezájem zákazníků si nestěžuje, ale zažila už lepší časy, Veronika Kunešová, majitelka Květinky v Horšovském Týně. „Lidé chodí letos pro výzdobu méně než v uplynulých letech, bylo to znát i o dušičkách. Za osmnáct let, co ve městě působím, mám svoji stálou klientelu, ale lidé prostě šetří.,“ svěřila se Deníku. Ta už od minulého týdne vyrábí adventní a vánoční dekorace především ze suchých přírodních materiálů. „Vyrábím ve velké míře na objednávku, ale samozřejmě také na prodejnu k volnému prodeji,“ říká. Zákazníci si mohou vybrat na místě buď hotovou štolu, věnec či jen svícen anebo prvky, z nichž jim následně květinářka dekoraci vyrobí, velké oblibě se těší barvené korpusy z proutí. Zájem přetrvává o výzdobu v tradičních barvách, kterými je červená, bílá a zlatá. Zákazníci prý nepodléhají příliš moderním trendům, ale volí barvy dekorace dle interiéru svých domovů. K velikému překvapení samotné květinářky lidé kupují vše, kde se objeví růžová barva. „A lidé také žádají, abych při výrobě věnců používala více než metalové svíce rustikální a to všech barev,“ líčí Veronika Kunešová.