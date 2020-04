Zájem o psy z útulků v době koronaviru je rekordní

Za jedenáct let, co Gabriela Jägerová provozuje psí útulek U Šmudliny v Tachově, nepamatuje tak velký zájem o adopce psů jako v současné době. A to je útulek už měsíc pro veřejnost uzavřen.

Psi z tachovského útulku. Foto Gabriela Jägerová | Foto: Deník / Redakce

Například o psa Loxe, který je v útulku dva roky, projevilo za poslední měsíc zájem více lidí než za uplynulé dva roky dohromady. „Zájem je také o handicapované a staré psy. Díky propagaci moderátorky Zorky Hejdové našel domov pes Viki, který je slepý a pocházel z rodiny, která se o něj nestarala. Nyní bydlí v Praze,“ uvedla Jägerová s tím, že velký zájem je aktuálně i o 13letého Dobíka, který má kardiologické potíže. „Čekáme, až se jeho stav trochu stabilizuje, aby mohl odejít do nové rodiny. Asi to nebude žití na dlouho, přesto je o něj zájem,“ doplnila. Tachovsko se bude plošně dezinfikovat Přečíst článek › A přibližně stovka zájemců se přihlásila k adopci čtyř štěňat, která někdo vyhodil. Dvě do zahrad v Dlouhém Újezdu a dvě u Dvorců. I tato štěňata už našla nový domov. „Tato divná doba karantény a koronaviru je paradoxně pro život v útulku prospěšná. Moc si zájmu lidí vážím. Doufám, že se najde milující domov i pro další naše svěřence. Momentálně se staráme o devět psů,“ sdělila provozovatelka s tím, že nový domov našel i pejsek Olivánek, kterého někdo vyhodil u Kurojed. Pes trpí svalovou atrofií, což je velice obtížná nemoc. Naprostá většina spolupracovníků útulku U Šmudliny je momentálně doma, a tak se může věnovat psům. "Na začátku jsme byli z nařízení vlády trošku překvapeni a nevěděli jsme, jaký systém si zavedeme. Celkem jsem se bála toho, že se bude muset útulek omezit na jednoho jediného pracovníka. Uklízí se třikrát denně, v časových odstupech, a k tomu převozy pacientů na veterinu - to byla trošku děsivá představa. Určitě bych to zvládala fyzicky jen pár dní," řekla Deníku Jägerová. Život v útulku se pro psy výrazně nezměnil. Personál sem chodí třikrát denně, venčit ovšem nemůže veřejnost, a tak se pracovníci útulku střídají, aby se ven dostal každý chlupáč. "Vždy se předem domlouváme, kdo přijde který den. Jeden uklízí a tři až čtyři lidi venčí. Každý pes se dostane ven minimálně na hodinu. Takže bych i řekla, že mají psi více kontaktu a pohybu, než když chodí veřejnost." Samozřejmostí jsou ochranné pomůcky, které v útulku ale používali běžně i před koronavirovou krizí. "Běžně používáme rukavice, dezinfekce, někdy i ochranné obleky a návleky na boty. Jediná novinka je tedy pro nás pouze rouška. Kterou si můžeme na procházce sundat." Velký zájem o psy během koronavirové epidemie zaznamenali také v útulku v Borovně na jižním Plzeňsku. „Leden a únor byly, co se zájmu o pejsky týče, docela mrtvé. Situace se ale na jaře obrátila k lepšímu. Zájem o pejsky je nyní obrovský,“ řekla Deníku za útulek Andrea Kolmanová. „Máme velkou radost, minulý týden odjeli do nových domovů dva psi. Ve středu si lidé přijeli pro dalšího pejska a ve čtvrtek jsme tu měli zájemce, kteří si pejska vyzvednou příští týden,“ doplnila. Při rekonstrukci rozvedou i novou optickou síť Přečíst článek › Podle plzeňského psychologa Karla Bröckla hledají lidé v období karantény kontakt, který by alespoň zčásti nahradil přítomnost lidí. "Psi a kočky se všeobecně doporučují například dětem, které potřebují pomoci s navazováním vztahů. Není proto neobvyklé, že o ně v této době lidé mají zájem. Otázkou ale je, jak se vztah bude vyvíjet i po skončení epidemie. Zda se prohloubí, nebo zda toho lidé budou litovat," vysvětlil.

