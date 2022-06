Budoucí prvňáčci pak mohli na vlastní oči vidět, co vše je od září čeká a na co se mohou těšit. „Milé bylo, že dorazili i mnozí současní žáci se svými rodiči, aby jim ukázali naše školní prostory. Většina rodičů přijde pouze na třídní schůzku, ale to na podobnou prohlídku školy prostě není čas, takže je opravdu fajn, že tuto možnost využili,“ řekla Deníku jedna z pedagožek Bohuslava Dusíková. „Vtipné bylo, že se svými ratolestmi dorazilo také několik rodičů, kteří sami dříve bývali žáky naší školy. Čímž došlo na vzpomínání, srovnávání s dobou minulou a hodně jsme se u toho všichni pobavili,“ dodala s úsměvem.