Základní škola Přimda oslavila 50 let od otevření své nové budovy velkolepou akcí, která přilákala bývalé pedagogy i žáky. Návštěvníci si mohli prohlédnout historické fotografie, kroniky a zapojit se do pestrého programu připraveného současnými žáky a učiteli. Oslava byla plná vzpomínek a ukázala, jak škola vzkvétá i po půl století.

ZŠ Přimda slavila 50 let od otevření nové budovy | Video: Deník/Monika Šavlová

Důstojnou oslavu, tak jak se na významné výročí sluší a patří, připravili pedagogové společně se žáky ze Základní školy Přimda na pátek 7. června. Slavilo se půl století od otevření nové školní budovy a oslava to byla plná vzpomínek. Pozvání přijala celá řada bývalých pedagogů a dorazilo i mnoho někdejších žáků. K nahlédnutí byla alba s fotografiemi h žáků seřazená dle jednotlivých let a také několik kronik, které připomínaly časy dávno minulé.

ZŠ Přimda slavila 50 let od otevření nové školní budovyZdroj: Deník/Monika Šavlová

Ve vestibulu u vchodu si hned po příchodu mohli zájemci zakoupit brožuru přibližující dlouhou historii školy a také celou řadu upomínkových předmětů, které žáci sami vyrobili. K zastavení lákala také pestrá nabídka občerstvení.

V průběhu odpoledne hosté procházeli školou, kde na dlouhých chodbách nástěnky plné fotografií a obrázků připomínají úspěchy žáků, kterých má škola celou řadu. Úspěchy sbírá dokonce i v mezinárodních projektechv rámci eTwinningu a Erasmu+. Na výzdobě zdí se podíleli velkou měrou i sami žáci. „Tohle dělali naši deváťáci. Vzpomínka na ně tak tady zůstane navždy,“ ukazuje s úsměvem ředitelka Marcela Husáková na obrázky kostlivce, bobra či ptáčka. Jen o kousek dál jsou v několika jazycích napsány různé fráze a ředitelka pak s velkou pýchou ukazuje na dva obrovské obrazy betlémů. „Tento byl dokonce na výstavě na Pražském hradě v rámci projektu, který kdysi organizovala dcera bývalého prezidenta Kateřina Zemanová. A měl tam velký úspěch,“ pronesla s hrdostí v hlase na adresu vskutku velkolepého díla žáků školy Marcela Husáková. Ta se po celou dobu každému, kdo projevil zájem o bližší informace, věnovala s úsměvem a ochotně i jednotlivce prováděla školními prostory. O úspěších žáků, jednotlivých třídách a jejich vybavení by mohla vyprávět dlouhé hodiny.

Zdroj: se svolením ZŠ Přimda

Ve třídách byl pro návštěvníky připraven program, díky němuž se mohli seznámit se školní výukou a projekty, kterých se škola účastní. Učitelé ZŠ Přimda tak společně se žáky předvedli pestrou škálu školních aktivit. V jedné ze tříd si zájemci především z řad dětí ozkoušeli, jak se dříve sedělo ve starých lavicích, kterou vedení školy pro tuto příležitost zajistilo, a jak se psalo násadkovým perem a tuší. V další třídě si malí i velcí mohli zkusit složit z nastříhaných ústřižků pověsti o Přimdě, případně si ji odnést již složenou od někoho dalšího. O kus dále si odvážnější zkusili nasadit brýle pro virtuální realitu a za odborného dohledu školáků se přenesli do daleké historie anebo se blíže seznámili třeba s chemickými prvky. „Pojď, ukážu ti, kde jsem dřív seděla,“ vedla za ruku chodbou synka jedna z maminek. „Jsem si trošku pobrečela,“ rozpačitě se usmála další z maminek. A na otázku své dcerky proč odpověděla, že to pochopí tak za 30 let.

Obrovský zájem byl o alba s fotografiemi. Na dlouhou chvíli se u nich zdržela také ženská část z rodiny Wohlmuthových. „Našla jsem sebe i bráchu i další spolužáky, je to super, takhle si zavzpomínat, “ usmívala se Patricie Karolína Wohlmuthová. „Mají to tu moc hezky připravené,“ pochválila oslavu 50 let od otevření školy také její matka Lucie.

Na vzpomínkovou akci byli pozváni všichni pedagogové, kteří ve škole od roku 1974 učili. Pro ty byl na závěr akce nachystán společný oběd. „Naše paní kuchařky připravily bohaté pohoštění a pak také řízek s bramborovým salátem. Společně si posedíme, popovídáme a zavzpomínáme,“ těšila se na společné chvíle s bývalými kolegy ředitelka školy Marcela Husáková. Pozvání přijala také bývalá ředitelka školy Marcela Valentová a nechyběl ani dlouholetý bývalý ředitel školy Karel Halla. „Škola pod vedením Marcely Husákové dále vzkvétá. Je vidět, že komise před lety volila dobře. S děvčaty jsem stále v kontaktu, sleduji zdejší školní úspěchy,“ řekl Deníku Karel Halla. „Za mého ředitelování nebylo tolik projektů, jako se dělá dneska, my jsme více sportovali,“ zavzpomínal. A slovy chvály nešetřila ani další bývalá učitelka Stanislava Stieglerová. „Pozvání jsem přijala moc ráda, škola je nádherná, ale tady byla krásná škola vždycky. Nyní je samozřejmě více zmodernizovaná než byla v roce 1996, kdy jsem odcházela. Sleduji mimo jiné také kolegyni Janu Anděl Valečkovou a úspěchy, jakých se žáky dosahuje. Je to skvělé, “ vysekla poklonu kolegyni Stieglerová.