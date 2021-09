Terénní běžecký závod přes překážky Race for Juniors pořádá v neděli 12. září od 11 hodin Základní škola Zárečná v Tachově. Start a cíl závodu je v prostoru Rychty v Pobřežní ulici.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Projekt Race for Juniors je zaměřený na nejmladší generaci a rozvoj jejích sportovních a tělovýchovných aktivit. Skládá se ze série překážkových běžeckých závodů v různých městech Plzeňského kraje. Je určen dětem od 4 do 13 let, kterým nabízí lehké a středně těžké běžecké tratě, kde by mohly prokázat svoji obratnost, rychlost, vytrvalost, ale také nebojácnost při překonávání překážek.