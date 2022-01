Zámek je sice uzavřen, ale má vyhrazené termíny pro svatby

Zámek v Tachově je pro veřejnost v prvním čtvrtletí tohoto roku uzavřen. Otevřeno by mělo být opět od pátku 1. dubna, a to od středy do neděle.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Kohout

Ovšem i v měsících, kdy je zámek nepřístupný, jsou vyhrazeny termíny pro konání svatebních obřadů. V lednu se jedná o dvě soboty v měsíci, stejně tak v únoru a březnu. Podobně tomu bude také od dubna, pro svatby je vždy vyhrazena první a třetí sobota v měsíci. Jak doporučuje správa zámku, otevírací doba může být v těchto dnech v návaznosti na počet svateb omezena. Prohlídku zámku je proto dobré si rezervovat předem.