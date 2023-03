Zámek v Boru chystá zajímavé výstavní expozice, vrcholem sezony budou slavnosti

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Na zahájení sezony se připravují na zámku v Boru. Dveře se návštěvníkům otevřou v dubnu zatím jen o víkendech, poprvé 1. dubna. Přivítají je tradiční prohlídky zámeckého okruhu včetně prohlídky rozšířené o loretu, která stojí naproti zámku.

V letošním roce tomu bude 20 let, co vstoupili první návštěvníci do prohlídkového okruhu borského zámku. | Foto: Zámek Bor