Zámek se již řadu let z ruiny přeměňuje na atraktivní památku. V současnosti se práce soustředí na spodním nádvoří. „Úpravy, které se týkají inženýrských sítí či nových povrchů, by měly být dokončeny do konce října . Poté se chceme vrhnout na budovy v podzámčí,“ přiblížila kastelánka další plány.

Na počátku června navíc odhalili u zámku archeologové nečekaný nález.. „Ve vrstvě jílu jsme našli středověké dřevěné potrubí přibližně z období 15. a 16. století, dále dva k němu přiléhající trámy, což původně tvořilo složitější vodní systém. Nad potrubím se nachází kamenná konstrukce, která mohla sloužit jako roubení pro studnu nebo nějakou kamennou cisternu,“ řekl archeolog z Muzea Českého lesa Jiří Chlevišťan.

Chodrockfest se rozjel naplno, dav rozbouřila kapela Dymytry i další

Současným lákadlem pro návštěvníky je výstava maleb čtrnáctileté hendikepované Martiny Květové ze Stráže. Dívka je upoutaná na vozík a nemůže mluvit. Podle vedoucí průvodkyně Hany Muchové dívka prostřednictvím umění vyjadřuje své emoce. Kromě této výstavy mohou lidé zhlédnout expozici Zámecká mučírna, která je instalovaná do poloviny září v hradním sklepě. „Výstava ale není vhodná pro děti mladší deseti let,“ upozornila Muchová.

Úsilí o renovaci zámku začalo v roce 1997. Na počátku devadesátých let město památku prodalo dle slov kastelánky do špatných rukou, přibližně sedm let se o ni nikdo nestaral. „Zámek byl zdevastovaný. Chyběla okna, střechy byly zničené, stropy propadané, dovnitř zatékalo,“ popsala Kortanová, která kastelánkou od roku 2003. Ve zmíněném roce 1997 se začalo s rekonstrukcí. Prvním projektem byla zámecká věž, která přežila všechna staletí.

Nebezpečný popel, stromy na spadnutí i strmé skály, hasiči pomáhali v Hřensku

Návštěvníci zámku se v následujících týdnech mohou těšit například na Slavnosti jablek a medu. Ty se uskuteční na konci září. „Jedná se o tradiční akci, spojenou se soutěží o nejlahodnější jablečný či medový výrobek. Vystoupí Děda Mládek Illegal Band nebo moravská cimbálovka, připraven bude i program pro děti,“ přiblížila Kortanová.

Na podzim se zámecká kulturní scéna přesune do sálů. V druhé polovině letošního roku se uskuteční koncert Pavlíny Filipovské, nebo Václava Noida Bárty. „Chybět nebudou ani noční oživené prohlídky, které nám zakončují zámeckou sezonu,“ dodala kastelánka.