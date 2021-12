Ty jsou připraveny celkem tři, a to od 16, 17 a 18 hodin. Správa zámku dlouho zvažovala, zda vůbec tradiční kostýmované vánoční prohlídky uspořádat. "Konzultovali jsme to i s hygienou a nakonec jsme se rozhodli, že se prohlídky uskuteční. Tento týden sem chodí na mimořádné vánoční prohlídky děti z tachovských mateřských škol a když už máme zámek nazdobený, byla by škoda ho neukázat dalším návštěvníkům," řekl Deníku kastelán Pavel Voltr.