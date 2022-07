Pro návštěvníky je připraven velký prohlídkový okruh v kompletně zrestaurovaných zámeckých pokojích a sálech. „Letošní akce chce přiblížit každodennost zámeckého života. Neobvyklou atrakcí bude proto jednorázově vystavené původní zařízení zámku a předměty osobní potřeby zapůjčené rodinou von Kubinczky – předválečnými majiteli zámku. K vidění budou vzácné stříbrné nástolce prezentované na slavnostně prostřeném stole zámecké jídelny spolu s původním nádobím z 19. století nebo úplná osobní toaletní souprava mladé šlechtičny,“ přiblížila Šámalová.

Návštěvníci budou moci také nahlédnout do anglického parku s vzácnými dřevinami. Prohlídky zámku se budou konat po skupinách průběžně od 10 až do 16 hodin. „Trpísty mají úžasnou, radostnou atmosféru a při tradičním dni otevřených dveří si návštěvníci odnesou kousek té radosti v srdci s sebou,“ těší se autorka dekorací interiéru a fotografka Lucie Robinson. Vstupné činí 200 korun, přičemž děti do 12 let mají vstup zdarma.

I přes úbytek stromů je kaštanová alej u Olešné stále přírodní dominanta

Tato barokní památka, která se nachází zhruba osm kilometrů od Stříbra, byla vybudována v roce 1726 a po těžké devastaci v devadesátých letech minulého století nyní patří do soukromého vlastnictví. Současný majitel ji postupně rekonstruuje. „Některé její etapy a interiéry byly již několikrát nominovány a oceněny cenou Patrimonium pro futuro, kterou uděluje Národní památkový ústav,“ doplnila Šámalová.