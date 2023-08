Při pohledu na prázdné louky se jen těžko věří, že v místě ještě před válkou stávala vzkvétající obec Pavlův Studenec, pod jejíž správu spadalo mnoho osad z přilehlého okolí. Připomínkou obce je dnes pouze Bottgerův pomník a v roce 1990 Němci upravený hřbitov, kde je jen pár zachovalých náhrobků, a místy ruiny stoletých sklepů a zarostlé hromady suti.

Zaniklý Pavlův Studenec kdysi vzkvétal, dnes zůstaly jen ruiny stoletých sklepů a zarostlé hromady suti | Video: Antonín Hříbal

Obec se rozkládala na státních hranicích, západně od Tachova. Silnice tudy vedoucí spojovala Tachovsko s německou obcí Bärnau. A touto tzv. Zlatou cestou putovali v dobách dřívějších především obchodníci z Prahy a to často až do Norimberka. Nejednou po ní putoval také některý z českých králů. Vznik obce není přesně datován, údaje se různí. Kolem roku 1503 majitel tachovského panství Jindřich z Gutštejna na žádost měšťanů z Bärnau pronajal lesní pozemky, které se nacházely na české straně hranice. Nejspíš proto se zmínky o počátcích osídlení datují do tohoto roku. Existuje však několik dalších variant. Jedna z nich hovoří o vzniku obce postavením usedlosti panského lovčího v roce 1681. Toto datum je zobrazeno také na pamětním kameni, který se nachází u kapličky přímo na státní hranici.

Obec Pavlův Studenec



Kde stávala: státní hranici, západně od Tachova, 49°48'32.290"N, 12°28'33.423"E

Kdy vznikala: Vznik není přesně datován, první zmínky jsou z roku 1503

Kdy a jakou zažila největší slávu: na konci 19. století a začátku 20. století

Kdy zanikla: odsunem Němců, kterých zde žila většina, úředně pak 1. července 1952

Příběhy opuštěných budovZdroj: DeníkV okolí hranice postupně vyrůstala stavení, časem celé osady, které byly rozesety na velkém území a jejich správu převzala právě obec Pavlův Studenec. Oblast se díky příchozímu obyvatelstvu, které zde stavělo své domy, rychle zahušťovala, a to bylo důvodem výstavby nezbytného kostela. Dlouho na sebe nedalo čekat ani několik hostinců, v osadě Pomezná (Wittichsthal), vzniklé v roce 1792 a spadající rovněž právě pod správu Pavlova Studence, začal fungovat také poštovní úřad. Před první světovou válkou bylo v obci několik obchodů se smíšeným zbožím a také mnoho různých živnostníků, škola, četnická stanice a celnice. Do roku 1945 bývala obec Pavlův Studenec na Tachovsku největším katastrálním celkem rozprostírajícím se na 3 tisících hektarech. Svědčí o tom i sčítání lidu v roce 1921, kdy bylo uvedeno, že ve 218 usedlostech obce Pavlům Studenec žije něco málo přes 1400 obyvatel. Z toho například zmiňovaná Pomezná měla 175 obyvatel žijících v 28 usedlostech, z nichž 173 bylo německé národnosti.

Zdroj: Antonín Hříbal

Zemědělství se zde příliš nedařilo, obyvatelstvo složené především z Němců, se živilo hlavně pálením dříví a dalšími pracemi v lese. Mnozí pracovali ve sklářství. V regionu postupem času vznikaly a rozšířily se knoflíkářské dílny na výrobu knoflíků z perleti. Po perleťovém zboží byla v tomto čase velká poptávka. Němci žijící v Pavlově Studenci docházeli za prací do továren do Bavor. S rokem 1893 byla dokončena silnice z obce až do Zahájí. O výstavbu se zasloužil okresní hejtman Josef Bottger. Pro obec to byla velká událost a sláva. Dodnes ji připomíná u křižovatky silnic vybudovaný sloupový památník. Ten je spolu se hřbitovem, který se nachází asi 200 metrů severně od něj, jediným pozůstatek zaniklé obce.

S příchodem první světové války se život ve vsi změnil stejně jako tomu bylo všude jinde. Po jejím ukončení byl vedle kostela v červnu roku 1924 odhalen památník věnovaný 119 vojákům z obce a okolních osad, kteří za války padli. „Dnes již tento památník můžete vidět na hřbitově v Bärnau, kam byl přesunut, “ říká jeden z průvodců Českým lesem Antonín Hříbal, který se do míst čas od času se zájemci o historii vypravuje.

Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto, v květnu 1950 došlo ke zrušení Místní správní komise v Pavlově Studenci, k úřednímu zániku obce došlo 1. července 1952, kdy byla obec sloučena s obcí Obora. Šlo však pouze o úřední záležitost, na státní hranici ležící obec v tu dobu již fyzicky neexistovala. Pouze několik objektů sloužilo od roku 1951 Pohraniční stráži, ta se v roce 1976 přestěhovala do nové budovy. V roce 1977 byly pak zbylé objekty společně s kostelem a školou bývalé obce zbořeny. Při běžné procházce místy zahlédnete zarostlé ruiny domů kdysi plných života. „Zjistil jsem, že toto místo stále ještě umí překvapit. Nedávno jsem zde objevil pozůstatky sklepení s nádhernými klenbami, o kterém jsem neměl ani tušení,“ přiznal Hříbal.

Z kroniky první české menšinové školy v Tachově



Na této škole byl ustanoven výpomocným učitelem a správcem školy Jaroslav Špelina, absolvent učitelského ústavu v Plzni:

Narodil jsem se dne 6. října 1909 v Plzni, vychodil školu obecnou, občanskou a vstoupil jsem na učitelský ústav, kde po čtyřech letech jsem také složil maturitu s vyznamenáním. Škola v Pavlově Studenci bylo tedy moje první místo, první působiště v učitelské praxi. Musím se přiznati, že můj první dojem nebyl zrovna nejlepší, již ta vzdálenost od dráhy, ta nekonečná cesta, jak se mi zdálo, do Pavlova Studence, a vše, ať se člověk obrátí, kam chce, všechno německé. To působilo u mne, přestože jsem trochu německy znal, náladu velmi sklíčenou.