„V Karlovarském, Plzeňském a také Ústeckém kraji se můžeme pochlubit provozem souprav InterJet, což jsou nejmodernější expresní soupravy, a také nejmodernějších elektrických lokomotiv v Evropě Siemens Vectron,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu, a dodává: „Od neděle rozšiřujeme provoz Vectronů na Západních expresech a Krušnohorech a během června jich tam nasadíme celkem sedm. Dopraví cestující z Chebu přes Plzeň do Prahy a z Chebu po Podkrušnohorské magistrále do Ústí nad Labem. Cestujícím v západočeských regionech tak nabízíme jízdu v nejnovějších a nejlépe vybavených soupravách, které v České republice jezdí.“

České dráhy nyní podle mluvčího provozují 23 lokomotiv Siemens Vectron a skoro třetina z nich jezdí na západ od Prahy. Jedná se o stroje, které mohou jezdit rychlostí 200 km/h, mají výkon skoro 9 000 koní a jsou konstruované podle přísných evropských bezpečnostních norem. Vybaveny jsou digitální mobilní komunikací GSM-R a evropským zabezpečovacím systémem ETCS. V provozu jsou spojeny se soupravami InterJet, které nabízejí na své palubě vysoký komfort a množství služeb pro cestující.

Komfort pro cestující

„InterJety nabízejí všechno, co cestující očekává od moderního vlaku. Pohodlný interiér, klimatizaci, zásuvky na dobíjení mobilů nebo palubní Wi-Fi síť. Naše vlaky však mají i něco navíc, například dětské kino, palubní informačně-zábavní portál, speciální okna, která lépe propouští signál mobilních telefonů, anebo v 1. třídě bezdrátové nabíjení mobilů. Představují tak ideální způsob cestování s využitím času na práci nebo odpočinek, a to jak na koridoru z Prahy přes Plzeň do Chebu, tak na Podkrušnohorské magistrále mezi více než desítkou zdejších měst a dál do Prahy,“ říká Jiří Ješeta.

Na palubě InterJetů funguje také minibar s nabídkou drobného občerstvení a nápojů, jako je káva, čaj, nealkoholické nápoje či pivo. Moderní soupravy nabízejí i další služby, např. pro vozíčkáře nebo cykloturisty.

Podobně komfortní cestování je také v RegioPanterech na spěšných vlacích Plzeň – Mariánské Lázně – Cheb – Karlovy Vary nebo na spojích z Plzně do Berouna, Horažďovic nebo Přeštic. Tyto bezbariérové a klimatizované soupravy mohou jezdit až 160 km/h a cestujícím nabízejí např. palubní Wi-Fi síť nebo zásuvky pro nabíjení elektroniky.

Plánovaná doba jízdy souprav InterJet mezi vybranými městy:

• Karlovy Vary – Ústí nad Labem: 2 hodiny

• Karlovy Vary – Cheb: 43 minut

• Cheb – Plzeň: 1 hod. 12 minut

• Cheb – Praha: 2 hod. 37 minut

• Chomutov – Ústí nad Labem: 1 hod. 6 minut

• Chomutov – Praha: 2 hod. 17 minut

• Most – Ústí nad Labem: 49 minut

• Ústí nad Labem – Praha: 1 hod. 5 minut

Služby na palubě vlaků Západní expres a Krušnohor operovaných jednotkou InterJet:

• moderní velkoprostorové vozy s klimatizovaným interiérem;

• ergonomická polohovatelná sedadla v 1. třídě v uspořádání 2+1 s koženým potahem a ve 2. třídě v uspořádání 2+2 s textilním potahem;

• možnost volby místa po nebo proti směru jízdy;

• možnost volby místa v řadě za sebou (letecké upořádání) nebo proti sobě (vis-á-vis)

• sklopné nebo rozkládací stoly;

• bezdrátová datová síť Wi-Fi pro internetové připojení;

• palubní informačně-zábavní portál;

• zásuvky 230 V a USB konektory pro napájení přenosné elektroniky cestujících;

• v 1. třídě bezdrátové nabíječky mobilních telefonů;

• dětské kino;

• dětská stolní hra u vyhrazených míst pro cestující s dětmi;

• vyhrazená místa pro uložení kočárků;

• sklopný pult pro přebalování kojenců;

• místa pro 3 invalidní vozíky;

• bezbariérové WC;

• elektrická plošina pro nástup a výstup osob na vozíku;

• zásuvky dimenzované pro dobíjení baterií elektrických vozíků a elektrokol;

• místa pro uložení 8 jízdních kol;

• velké speciální police pro uložení objemných zavazadel v každém voze;

• v oknech stahovací rolety proti slunci;

• okna speciální konstrukce umožňující snazší průchod signálu mobilních telefonů;

• elektronický audiovizuální informační systém s LCD monitory a elektronický rezervační systém;

• tlakotěsnost, chránící cestující před tlakovými rázy a tím i zaléháním v uších při průjezdu tunely nebo míjení vlakových souprav, a zároveň napomáhající vytvořit tichý a dlouhodobě čistý interiér;

• tlakotěsné volně průchozí mezivozové přechody;

• mezi oddíly a nástupními prostory automatické posuvné dveře ovládané fotobuňkou;

• nástupní dveře ovládané tlačítky a systém selektivního odblokování nástupních dveří, který umožňuje centrální uzavření a zablokování dveří proti otevření ještě před rozjezdem vlaku a jejich odblokování po zastavení vlaku pouze na straně k nástupišti;

• soupravu lze doplňovat klasickými vozy a rozšiřovat tak kapacitu vlaků se silnou poptávkou;

• ve vlacích je nabízeno občerstvení na místech cestujících formou minibaru.

Soupravy typu RegioPanter nabízejí:

• moderní světlý a přehledný klimatizovaný interiér s ergonomicky řešenými čalouněnými sedačkami v provedení 1. a 2. třídy;

• bezbariérový nástup s podlahou vozidla ve výši moderních nástupišť bez nutnosti překonávat schody, pro cestující na vozíku jsou vybaveny plošinou pro překlenutí prostoru mezi nástupištěm a podlahou vozu, na zastávkách s nižšími nástupišti usnadní nástup dodatečný výsuvný schod;

• moderní bezpečné předsuvné dveře ovládané tlačítky, centrálně uzavírané a blokované již před rozjezdem vlaku, navíc pro nevidomé a slabozraké budou čelní dveře jednotky vybavené dálkovým ovládáním dveří obsluhované slepeckou vysílačkou a vybavené akustickým majáčkem;

• prostorné bezbariérové WC s uzavřeným systémem přístupné také osobám na vozíku a vybavené sklopným stolem pro přebalování kojenců;

• doplňkové služby, jako jsou elektrické zásuvky pro napájení přenosné elektroniky cestujících, např. mobilní telefony, tablety atp. včetně USB portů, bezplatná palubní Wi-Fi síť,

• sklopné nebo rozkládací stolky podle rozmístění sedaček a LED čtecí lampičky nad sedadly v rámech na umístění zavazadel;

• úplnou novinkou v České republice je vybavení vlaků zásuvkou 230 V pro dobíjení baterií elektrických invalidních vozíků;

• dostatečné velké prostory pro umístění kočárků, až 8 jízdních kol a spoluzavazadel;

• moderní audiovizuální informační systém poskytující informace o jízdě vlaku a zastávkách všem cestujícím včetně nevidomých, slabozrakých nebo neslyšících osob, pro nevidomé a slabozraké budou uvnitř soupravy k dispozici také informační štítky v Braillově písmu.