Zápis do základní umělecké školy ve Stříbře proběhne od 1. září.

Škola poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Vyučuje se v přípravném a základním studiu. Přípravné studium je pro žáky do 5 let. První stupeň základního studia je určen pro žáky od 7 a druhý stupeň základního studia pro žáky od 14 let. Přihlášku ke studiu najdete na www.zusstribro.cz v dokumentech.