Termíny a podmínky zápisů do prvních tříd základních škol a do mateřských škol zveřejnilo město Tachov.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Zápis do prvních tříd základních škol se bude konat v pátek 9. dubna v době od 13 do 18 hodin současně na všech školách zřizovaných městem Tachov, tedy na ZŠ Hornická, ZŠ Zárečná a ZŠ Kostelní. Pokud nebude možné uskutečnit zápis v tradiční podobě a bude nutné jej udělat distančně, pak je termín rozložen do celého měsíce dubna.