Závody se uskuteční tradičně na prostranství před tachovským zimním stadionem, a to ve středu 29. září od 16 hodin. Soutěž je určena pro několik věkových kategorií, včetně dospělých. Nejmladší účastníci absolvují jeden okruh, tedy trať 200 metrů, pro dospělé jsou určeny trati na 1200 a 1400 metrů. Závodníci na in-line bruslích musí mít všechny povinné chrániče a helmu. Ta je vyžadována také pro závody dospělých. Akce se uskuteční za každého počasí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.