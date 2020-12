S tím ovšem souvisí dilema, jak vybraný produkt získat. Variant je celá řada a ty nejznámější e-shopy zakládají vlastní obchody.

V centru Plzně mezi ně patří Alza a do Truhlářské ulice mířily během soboty stovky lidí. „Naštěstí průběžně, takže žádné velké fronty se tu nekonají,“ stihli sdělit dva mladí muži za pultem. Museli se kvůli osobnímu odběru dárků ohánět až do dvacáté hodiny a reagovat přitom na dotazy, týkající se servisu nebo vystavených produktů.

Další možností jsou Alza boxy. Objevují se i v menších městech a důkaz nám poskytly Rokycany. Před Kauflandem si právě jedno takové okénko otevřel natěšený klient. Obdobný kiosek byl nedávno zprovozněný i v Tymákovské ulici.

Rokycany jsou ale zahlcené i pobočkami zásilkových firem. Takže v sobotu ráno se před sázkovou kanceláři Fortuna táhl dlouhý had čekajících. A věřte, že odborníků na sportovní výsledky bylo mezi nimi minimum. Po elektronickém výběru následoval převzetí příslušného balíku přímo do ruky. Ne všichni preferují takové transakce: „Abych někam běhal a čekal, na to čas nemám. Nechávám si zboží dovézt domů,“ vyjádřil se třeba Vladimír Žák z Volduch.