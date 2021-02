Přijetí čtyřmilionového úvěru schválili zastupitelé Konstantinových Lázní. Úvěr je určen pro investice v místní části Okrouhlé Hradiště.

Dvěma miliony bude podpořena, formou příspěvku Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech, kanalizace, která je už z velké části dokončena a zbývající práce by měly být hotovy do letošního podzimu. Další dva miliony korun z uvedeného úvěru jsou určeny na vybudování nového veřejného osvětlení v části Okrouhlého Hradiště, kde je ještě v provozu vzdušné vedení elektrické energie. Práce na přeložce vzdušného vedení by pak měly být zahájeny co nejdříve, záleží na klimatických podmínkách.