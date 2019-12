Účastníci se naučili několik společenských tanců, ale také etiketu stolování, společenskému chování, či jak se má správně uvázat kravatu.

Tento kurz skončil závěrečným plesem. „Letos jsme měli méně tanečníků než v předchozím ročníku, přihlásilo se dvacet pět párů. Do dalšího kurzu se můžou zájemci hlásit v dubnu následujícího roku,“ uvedl ředitel pořádajícího Městského kulturního střediska ve Stříbře David Blažek.

Slečnám to v dlouhých šatech slušelo, tmavě modré jako měla Večernice si vybrala Barbora Chválová. „Tak rychle to uteklo a bylo to fajn. Moc mi ty taneční lekce budou chybět. A všichni ti noví přátelé, které jsem tu poznala. A měla jsem opravdu výborného tanečníka Michaela, moc mu děkuji,“ usmívala se Barbora.

Z Boru se přijela podívat rodina Denkova. „Máme tu syna Alberta, taneční kroky mu jdou skvěle, ono ho totiž tancování hodně baví, až se někdy divíme. Tanečnici koupil na památku náramek a náušnice. Nějak ten čtvrt rok rychle uběhl, jsem z toho taková celá dojatá,“ sledovala s úsměvem svého syna na parketě Markéta Denková z Boru.