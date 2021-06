Podle rozhodnutí odboru dopravy v Tachově bude silnice uzavřena vždy od osmi hodin ráno do šesti hodin večer.

Závod do vrchu, který je součástí seriálu Krušnohorský pohár, se pojede na dvou tratích, start je pro obě stejný, a to v údolí v lokalitě Caltov. Jezdci nejprve absolvují závod do vrchu na úseku Caltov – Vyoké Jamné, poté Caltov – letiště Kříženec. „V sobotu se odjedou čtyři tréninky na obou tratích a v neděli čtyři závodní jízdy na obou tratích,“ informoval organizátor Krušnohorského poháru Vladimír Krejčí.

Lidé, kteří budou o víkendu cestovat z Tachovska a Plánska směrem na Bezdružicko a Konstantinolázeňsko, tak musí počítat s objížďkami. Oficiální objízdná trasa vede přes Výškov, Michalovy Hory, Hostíčkov a Hanov do Lestkova, kde se opět napojuje na silnici číslo 201. Je možné také jet z Plané na Černošín a odtud přes Olbramov na Kokašice, případně přes Záchlumí a Horní Kozolupy do Kokašic.