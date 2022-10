FOTO: Zcela zničenou kapli svaté Anny obnovili a slouží už pět let

Po dlouhých desetiletích se podařilo v Českém lese obnovit kapli svaté Anny matky Panny Marie a opět slouží lidem. Je to už pět let, co byla slavnostně představena a vysvěcena. Podívejte se.

Po dlouhých desetiletích může obnovená kaple svaté Anny matky Panny Marie opět sloužit lidem. | Foto: Deník / Hříbal Antonín