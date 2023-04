Dětem jen těžko dojde, co všechno se může stát, jaká zranění si mohou přivodit samy či s jakými úrazy, ale i nevolnostmi a dalšími zdravotními problémy se v životě mohou setkat.

V rámci projektu Den pro školu se děti učily první pomoc od zkušené zdravotnice. | Foto: se svolením ZŠ Konstantinovy Lázně

To je hlavním důvodem, proč se Základní a mateřská škola v Konstantinových Lázních zapojila do projektu Den pro školu. Ten spojuje učitele s dobrovolníky z praxe z nejrůznějších oborů a profesí. V uplynulém týdnu tak do konstantinolázeňské školy za dětmi dorazila zdravotnice Romana Kazdová. Společně s dětmi nasimulovala některá běžná i méně běžná zranění a zdravotní komplikace, aby následně děti vedla k jejich ošetření. Nechyběla ani zkouška masáže srdce. „Bylo to skutečně poučné, dětem se to líbilo a dle reakcí si z celé akce i hodně vzaly. Možná, že po této přednášce z některých žáků vyrostou budoucí lékaři či záchranáři,“ usmívá se ředitelka školy Alena Kaĺavská. „Chvíli to tu vypadalo jak na bojišti, ale ono takové nasimulování situace je rázem něco jiného, než když se o tom jen mluví a děti nemají konkrétnější představu,“ dodala.

Den pro školu tvoří komunita dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat žákům a studentům ujasnit si, co by chtěli v budoucnu dělat, najít svoje vášně. Myšlenkou je podělit se o svůj životní příběh a o to, co je samotné zajímalo když byli sami žáky základní školy.

