Již od Zeleného čtvrtka se otevřou návštěvníkům dveře v benediktinském klášteře Kladruby. Kromě zpřístupnění prohlídkových okruhů Klášter a Zámek si mohou prohlédnout například také výstavu o rekonstrukci objektu v letech 2019-2022.

Klášter Kladruby | Foto: Deník/Monika Šavlová

Velikonoční svátky přinesou také první větší letošní akci v historickém objektu. V neděli 31. března od 15 h vystoupí v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie soubor staré hudby Cavalla Kladruby a komorní pěvecký soubor Cantus Stříbro. Jako hosté účinkují: Lenka Tegiová Kořínková (příčná flétna), Ivana Bártová (příčná flétna), Jan Esterle (varhany). V pondělí 1. dubna jsou pak především věřící zváni na Velikonoční mši, která začíná ve 12 hodin.

„Během velikonočních svátků bude klášter Kladruby otevřen od 28. března do 1. dubna od 10:00 do 16:00. V průběhu dubna pak o víkendech od 10:00 do 16:00,“ upřesnila vedoucí oddělení pokladny a průvodkyně Silvie Strachotová.

Řidiči, pozor. Silnice k dálnici na Nové Hospodě se bude opravovat

V průběhu návštěvnické sezony je klášter vyhlášen nejrůznějšími akce. „I v letošním roce chystáme speciální prohlídky Víme, kudy chodíme, kdy zájemce provedeme běžně nepřístupnými částmi kláštera, například krovem kostela. A nechybět nebude ani oblíbené Monastýrování aneb klášterní život, kdy se jedná o prohlídky s členem benediktinského řádu,“ sdělila Deníku Silvie Strachotová. Na letní měsíce se chystají oživené prohlídky nesoucí název Benediktinské dny a nevšední hudební zážitky i v letošním roce přinese festival Kladrubské hudební léto.

Vstupné činí pro návštěvníky ve věku 18–24 let, držitele průkazu ZTP, ZTP/P a seniory starší 65 let 160 Kč, návštěvníci od 25 do 64 let uhradí 200 Kč, děti od 6 do 17 let zaplatí za vstup 60 korun a nejmenší návštěvníci do 5 let mají vstupné zdarma. Vstupné na jednotlivé akce se pak různí.