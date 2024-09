„Práce na rekonstrukci mostů v Tachově se podařilo provést podle plánovaného harmonogramu a v závěru týdne tak trať opět zprovozníme. Během čtvrtka ještě na obloukovém mostě přes Mži proběhne zátěžová zkouška a poté vpátek kolem třetí odpoledne skončí výluka dotčeného traťového úseku. Samotný čas návratu vlaků potom závisí na provozních možnostech dopravců,“ sdělil Deníku mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Dle jeho vyjádření však zprovozněním mostů celá akce prozatím neskončí, v místě budou stavbaři po nějaký čas ještě dělat menší dokončovací práce již bez vlivu na dopravu, například spárování a podobně.

„Dle informací stavbyvedoucího by na můstku u vstupu do aleje k Minerálce do konce měsíce září měly probíhat ještě terénní úpravy a další drobné práce, přístup by měl být možný zhruba od začátku října,“ doplnila informace mluvčí městského úřadu Tachov Tereza Kořínská.