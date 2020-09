Několik dní nebude možné jezdit a chodit přes železniční přejezd na místní komunikaci mezi Tachovem a osadou Vilémov.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Klára Alešová

Přejezd se nachází v těsném sousedství zastávky Bíletín a na frekventované cyklotrase. V termínu od středy 16. září do 7 hodin do pátku 18. září do 19 hodin bude přejezd kvůli opravě železniční trati zcela uzavřen.