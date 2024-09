Je malé, ale přesto v něm najdete velkou část toho, co lidé v minulosti téměř každý den používali. I proto bylo regionální muzeum v Přimdě pojmenováno Muzeum Každodennosti. Najdete se zde skutečně leccos, od máselnice až po psací stroje, které dnes již také patří spíše k naší historii. Novinkou stálé expozice je pět historických kočárků, které zapůjčila Karla Radová z Konstantinových Lázní, a nově je vystaveno také několik starých panenek. Muzeum má i svoji raritu, k vidění je unikátní železný meteorit,který bloudil meziplanetárním prostorem a je dle odhadu odborníků starý více jak miliardu let.

Po vstupu do muzea vám nejspíš padne do očí obrovská sbírka starých vázání a lyží, ale také vitrína s kronikami Přimdy. S největší pravděpodobností vás muzejním prostorem provede sám správce Josef Rídl, kterého místní nazývají chodící přimdskou kronikou. Je to především on, kdo se stará o chod muzea, shání exponáty, udržuje místnosti a umisťuje nové exponáty. „Máme zde věci, které z větší části darovali muzeu lidé z Přimdy a okolí. Některé z nich se používaly v jejich domácnostech před desítkami, jiné dokonce před více jak sto lety,“ popisuje Josef Ridl, s nímž se můžete také setkat na hradě Přimda, kde aktivní senior dělá průvodce.

Při prohlídce narazíte také na staré náčiní, které používali sedláci, truhláři či tesaři. Vystavené jsou zde kolovrátky, máselnice, medomet či dýmačka, stará rádia, ale i psací stroje. „O ty je největší zájem ze strany dětí. Jak můžou, sednou si k nim na bobek a zkoušejí mačkat jednotlivá písmenka a jsou nadšené z klapek, které se po zmačknutí zvedají,“ usmívá se Josef Rídl. Ten neskrývá potěšení z návštěvnosti a zájmu turistů. „Letos je mimořádně velká návštěvnost, přišlo už několik stovek lidí,“ raduje se. „Velký údiv pokaždé vyvolávají také tyto hodiny. Ty snad měla v minulém století doma každá domácnost a většina návštěvníků se tu u nich zastaví a zavzpomíná,“ ukazuje na jeden z mnoha vystavených kousků průvodce.

Skutečným unikátem muzea je železný meteorit, na který před několika lety úplně náhodou narazil jeho nálezce v lese u nedaleké obce Kunratice. Pamětníci poznávají také starou železnou hvězdu ze světelného majáku, který dříve naváděl letadla na lince Paříž - Praha. „Maják kdosi v roce 1989 uřízl a prodal do šrotu a hvězdu zahrabal do jehličí. Já jsem ji hledákem našel, očistil a přinesl sem do muzea,“ vysvětlil původ dalšího exponátu Rídl.

Pokud vstoupíte do druhé muzejní místnosti, především starší generace návštěvníků se rázem ocitnou o několik desítek let zpět, v dobách své školní docházky. Stojí zde původní lavice, tabule, nádoby na vodu a u nich stará houba, kterou se tabule myla. Mnozí si jistě při ohledu na rákosku, která se dříve při výuce běžně používala, vzpomenou na její svist či dopad. Na zdi visí kromě obrazu Jana Ámose Komenského kompletní sbírka fotografií našich prezidentů.

Provozní doba muzea je od dubna do října v době od 9 do 16 hodin, pondělí je zavřeno.