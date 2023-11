Vloni se bruslilo již v posledním týdnu v listopadu, v letošním roce Rada města Stříbra rozhodla o zahájení provozu až od 1. prosince. „Od chvíle, kdy se spustí chlazení, a nenastanou-li žádné nečekané komplikace, bude trvat vytvoření ledové plochy tak čtyři až pět dní. Samozřejmě musíme předtím odklidit ten sníh, co napadl. Předpoklad tedy je, že bruslit by se mohlo začít v úterý 5. prosince nebo ve středu 6. prosince,“ řekl Deníku správce kluziště Jan Šucha. „Už aby to bylo a nemuseli jsme jezdit hrát až do Tachova,“ říká jeden z hokejistů týmu Rudé Rozety Tomáš Válek.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Dle vyjádření Jana Šuchy by cena pronájmu kluziště měla zůstat stejná jako v uplynulém roce a také vstupné by se nemělo zdražovat. Pro dospělého by tak mělo činit 100 Kč na den, pro dítě od 5 do 18 let a seniory pak 50 Kč. Provoz by měl být dle rozhodnutí rady města ukončen po jarních prázdninách 2024.