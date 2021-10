V sobotu 2. října v 10 hodin, v den 125. výročí založení školy, se otevřou dveře budovy plánské Střední školy živnostenské veřejnosti.

Pracovníci plánské živnostenské školy. | Foto: Foto: SŠŽ Planá

„Zveme občany, rodiny, rodiče, žáky, jejich příbuzné a širokou veřejnost na setkání s učiteli a zaměstnanci školy do naší nově zrekonstruované hlavní budovy. Chceme, aby hosté sami posoudili, jak zdařilou rekonstrukcí škola v posledních letech prošla a jak jsme ji zmodernizovali. Jsme hrdi na to, že naše škola směle snese srovnání s těmi nejmodernějšími v kraji. Tato skutečnost se odrazila i v počtu žáků – v letošním školním roce jejich počet vzrostl o třetinu. Těší nás to a našim dětem věnujeme mnoho úsilí, aby se staly odborníky ve své profesi,“ uvedl ředitel školy Josef Mára.