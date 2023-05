Do soutěže organizované Základní organizací Českého svazu včelařů v Kladrubech se společně s mladými včelaříky z obou domácích kroužků zapojilo celkem 28 účastníků ve dvou věkových kategoriích. Šestnáct soutěžících poměřilo své znalosti a dovednosti v kategorii mladších, kde soutěží děti do páté školní třídy. V kategorii starších, od šesté do deváté třídy ZŠ, se utkalo dvanáct soutěžících. „Každý mladý včelař musel v soutěži projít testem včelařských znalostí, praktickou částí, ale také znalostí botaniky, včelařských pomůcek a musel také předvést zkušenosti z práce s mikroskopem včetně vyhodnocování sledovaného vzorku,“ vysvětlil průběh soutěže František Med, předseda ZO ČSV v Kladrubech.