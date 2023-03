Krajské přehlídky dětských divadelních souborů ve Stříbře se v pátek 24. a v sobotu 25. března zúčastnilo deset souborů z celého Plzeňského kraje.

Stříbrské kino hostilo krajskou divadelní přehlídku. | Video: Deník/Monika Šavlová

Žáci a studenti literárně-dramatických oborů při základních uměleckých školách se takto scházejí pravidelně jednou za tři roky. Každý soubor zahraje připravený divadelní kus či scénku a nejlepší soubor je na závěr odbornou porotou odměněn tzv. zlatým pásmem a vybrán do celostátního kola.

Ve Stříbře se přehlídka konala letos poprvé. „Byli jsme vybráni na pořádání letošní přehlídky uměleckou radou a rádi jsme této šance využili,“ říká hlavní organizátorka Terezie Pecharová, předsedkyně sekce literárně-dramatického oboru Krajské umělecké rady Plzeňského kraje a učitelka LDO hned ve dvou uměleckých školách na Tachovsku, ve Stříbře a v Plané. V obou zuškách mimo jiné také sestavila ze svých žáků dva soubory, které na přehlídce vystoupily. „Učím dramaťák už osmým rokem, tohle je moje třetí přehlídka. Díky dvěma předchozím jsem nabyla dostatek zkušeností, jak se s tak velkou akcí poprat organizačně,“ vylíčila Pecharová. „Navíc jsem měla podporu i ve vedení města Stříbra. Pan starosta Martin Záhoř si našel ve svém nabitém programu čas a přehlídku osobně zahájil, což mě moc těší, a pan místostarosta Karel Lukeš doslova na poslední chvíli sehnal náhradní ubytování,“ dodala.

Do Stříbra dorazilo deset divadelních skupin čítajících celkem 107 účinkujících. První vystoupili na pódiu v pátek po poledni domácí TajtrDlíci s hrou To nejlepší pro děti. „Dětským hercům jsme na motivy tří pohádek Miloše Macourka ušili na míru představení pro devět vystupujících. Nacvičovali jsme ji od začátku školního roku, neb v tu dobu jsme již věděli, že se u nás bude přehlídka konat,“ představila vystoupení svých stříbrských svěřenců Pecharová.

Pro jejich skvělou výřečnost vybrala Terezie Pecharová do rolí moderátorek své žačky ze ZUŠ Planá Adélu Kovkovou a Magdalénu Vrškovou. Děvčata se s rolí skvěle popasovala a diváci díky nim měli perfektní přehled o každém šustnutí v průběhu celé přehlídky.

Do Stříbra dorazil také soubor Chrousti ze ZUŠ Chrást. Dovezl s sebou pohádku Malý princ. „Hru jsme nacvičovali asi půl roku a hrozně nás to baví,“ shodly se členky souboru Bára a Adélka. Obě ke hraní přivedli kamarádi. Bára prý navštěvuje zušku tři roky, Adélka o rok více.

Obrovský aplaus sklidil Trolejbus č. 75 v podání Archivu z Klatov. Sympatická Klatovanka Kačka Deníku přiznala, že se díky hraní více socializovala, přestala se stydět veřejně mluvit a vystupovat. Naproti tomu její kamarádka Tínka se smíchem přiznává, že je rozená exhibicionistka a řádění na pódiu ji vysloveně baví.

„Musím přiznat, že jsem byl výkony mladých divadelníků skutečně nadšen. A ještě více mi byla sympatická slušnost a solidarita všech přítomných. O přestávce se děti rozprchly na vzduch a za denním světlem, ale vždy se všechny na čas vracely do sedadel, aby zhlédly představení svých konkurentů. A pokaždé na závěr představení odměnily účinkující velkým potleskem. A takhle disciplinovaní byli všichni po oba dva dny,“ nemůže si vynachválit dětské herce ředitel pořádající ZUŠ Stříbro František Kratochvíl.

Pomocnou ruku pořadatelce podalo také vedení Domu dětí a mládeže ve Stříbře, které nabídlo divadelníkům nocleh ve zdejší tělocvičně. „Dva soubory odjely nocovat domů, zbytek se v pátek po posledním představení přesunul do tělocvičny, kde si děti užily společenský večer. Zatančily, pobavily se a nakonec složily hlavu na dovezené karimatky,“ popsala Pecharová. „ Ráda bych tímto DDM ještě jednou poděkovala,“ vzkazuje. „A děkuji také kolegyni z výtvarného oboru Lence Janíkové, která nám oba dva dny zdokumentovala svým fotoaparátem, a děkuji všem, kteří mi s přípravou akce pomáhali,“ dodává.

Dvoudenní divadelní přehlídka, kdy v pátek vystoupila první polovina souborů a v sobotu druhá, skončila v sobotu v podvečer. Odborná porota složená z Radka Marušáka, vedoucího katedry KVD DAMU v Praze, Vojtěcha Maděryče, ředitele ZUŠ Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci, a Aleny Zemančíkové, redaktorky literární redakce ČRo Vltava Praha, ohodnotila soubory různými pásmy. Zlaté pásmo a postup do celostátního kola obdržel soubor Archiv ze ZUŠ Klatovy se svým Trolejbusem č. 75. Do širšího výběru se dostal rovněž ze zlatého pásma soubor Klub divných dětí ze ZUŠ Trnka Plzeň s představením The Absolute Wildest Show Ever! (možná). Domácí soubor ZUŠ Stříbro TajtrDlíci s představením To nejlepší pro děti byl oceněn skvělým stříbrným pásmem. (šav)