Chata ve Zlatém Potoce funguje od roku 1993 a v roce 2006 ji nadšenci a členové klubu zmodernizovali. Malá útulna nabízí turistické informace, sociální zařízení i občerstvení pro veřejnost, a to vždy o víkendu v létě v sobotu od 10 do 17 hodin a v zimě pak v neděli od 10 do 16 hodin. „Tato sobota ale bude výjimečná tím, že se zde setkají členové SKI Klubu Zlatý Potok, a to jak z české tak německé strany a tak trochu oslavíme třicetiletou existenci a zavzpomínáme,“ řekl Deníku současný předseda klubu Martin Minich s tím, že akce je sice jen pro členy, ale vítáni jsou všichni, kdo dorazí v otevírací době. „Občerstvení bude připraveno,“ dodal.