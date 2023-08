Necelé dva roky rostou plané třešně v založeném sadu v lesích na Světeckém vrchu nedaleko Tachova. Osm desítek stromů v oplocence je trvalou vzpomínkou na rodiče, děti, kamarády a všechny ty, kteří zemřeli v souvislosti s covidem. Součástí pietního sadu byla i na kameni přišroubovaná pamětní cedule, tu ovšem nyní někdo ukradl.

Zloděj ukradl pamětní desku u třešňového pietního sadu v lesích nad Tachovem | Foto: Deník/Antonín Hříbal

„Vůbec tomu nerozumíme. Jestli si cedulku vzal někdo na památku nebo jen chtěl vzpomínku zničit,“ podivuje se Ilona Gonová, která stojí za myšlenkou třešňový sad vysadit. „Se zprávou, že cedule zmizela přišel lesní dělník, který tam pracoval,“ dodává za organizátory výsadby s tím, že nová cedule už je ve výrobě.

Stromy v lese prospívají a vypadá to, že se všechny ujaly a nabraly na síle. „Třešeň je jako odrůda i povolená pro výsadbu právě v lese,“ poukazuje Gonová. „Tehdy před dvěma lety jsme si řekli, že nebudeme, jako v jiných městech, kreslit na náměstí kříže, nebo zapalovat svíčky v kelímcích od piva. Chtěli jsme, aby naše vzpomínka byla trvalejší, a aby vyjádřila i naději v lepší budoucnost,“ popisuje situaci. Proto se Město Tachov rozhodlo, že vysadí osm desítek stromů na památku občanů Tachova a osad, kteří zemřeli v souvislosti s covidem.

Přesné počty zemřelých na covid ale zjistit nemohli. Úmrtní listy neuvádí příčinu úmrtí. „Takže jsme vycházeli z počtů zemřelých v období od října 2019 do dubna 2020 a porovnali jsme je s počty zemřelých v období od října 2020 do dubna 2021, kdy pandemie výrazně zasáhla naše město, včetně osad, které k městu patří. Z tohoto porovnání vyšel nárůst v počtu zemřelých 74 oproti předchozím letů. Proto jsme se rozhodli vysadit 80 stromů,“ dále vysvětluje Ilona Gonová a dodává, že od začátku bylo jasné, že přímo ve městě, ani v jeho nejbližším okolí nebyla lokalita, kam by se vešla skupina osmdesáti stromů.

Děti z mateřinky v Černošíně si užívaly letní pirátské dobrodružství

„Takže jsme se domluvili se správcem městských lesů, že by bylo možné vysadit tyto stromy v lese. V blízkosti Tachova bylo na výběr několik lokalit, které čekaly na zalesnění po kácení stromů napadených kůrovcem. Společně se zástupci města jsme potom vybrali lokalitu, která je v příznivé docházkové vzdálenosti od města, asi tisíc kroků, a navazuje na značenou naučnou stezku Světecký vrch, což případným návštěvníkům lokality zjednodušuje orientaci.“

Organizátoři výsadby chtěli, aby bylo na první pohled zřejmé, že je uprostřed lesa něco jinak, že nejde jenom o běžnou výsadbu stromů, ale že ty stromy mají něco symbolizovat, na něco upozornit. „Volba tedy padla na ptačí třešeň, která je krásná na jaře, když kvete, zrovna tak jako na podzim, když plodí. Zároveň je to strom, který je možné podle lesních hospodářských osnov v lese sázet.“

Výsadbu stromů provedli dobrovolníci z řad zaměstnanců města a městského úřadu v Tachově v září 2021. V sobotu 25. září 2021 se na místě uskutečnila akce pro všechny, kteří si chtěli připomenout těžkou dobu pandemie a zavzpomínat na své příbuzné a známé, kteří zákeřnému onemocnění podlehli. Místo bylo rovněž posvěceno farářem a byla zde umístěna zmiňovaná pamětní deska.