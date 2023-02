"Poprvé mi odnesl asi patnáct piv a dvě flašky kořalky. To jsem ještě zkousnul, i když to zamrzí. A nainstaloval jsem na lednici petlici," řekl Deníku. "Za pár dní dorazil zase. Podle záznamu z kamery, kterou mám na svém pozemku nainstalovanou, jsem viděl, jak zklamaně odcházel, když se dovnitř nedostal."

Drzost neznámého však nezná mezí. Zatímco při prvních dvou návštěvách poctil svého vyvoleného nedobrovolného hostitele až v pozdních nočních hodinách, tentokrát se nerozpakoval zkusit štěstí již krátce po 22h. "Já prostě tiše žasnu nad jeho drzostí. Seděl jsem doma u televize, byl jsem ještě vzhůru. Bohužel jsem měl vypnuté upozornění na pohyb na kameře, pro jednou člověk zapomene. Prostě zákon schválnosti. Jinak bych býval volal policii hned," kroutí hlavou pan Pavel.

A pobaveně dodává: "Na zimu z pergoly vše odklízíme, jediné, co v lednici, která už byla vypnutá a odemčená, zůstalo, byla sójová omáčka a magi, co jsem zapomněl vyhodit. Tak to udělal za mě." Úsměv mu ale obratem ve tváři mizí. "Každopádně tentokrát už podstupuji věc policii, mám toho dost."

