Tachovská ZUŠ nabízí několik uměleckých zaměření, děti se mohou hlásit do hudebního, literárně dramatického, tanečního a výtvarného oboru. V Tachově tak mohou rodiče své nadané ratolesti zapsat do kteréhokoliv z jmenovaných oborů ve dnech 2. až 6. září v ZUŠ v prostorách zámku. Zájemci pro pobočku v Boru pak mají možnost zápisu do oboru hudebního a výtvarného ve stejné dny v budově ZUŠ v pavilonu borské Mateřské školy. A věnovat se hudebnímu umění pod odborným vedením mohou také děti na Přimdě. Zápis do zdejší pobočky se koná 2. a 4. září v prostorách zdejší základní školy. „Nevyhovuje-li Vám vypsaný termín, domluvte si s námi prosím jiný,“ vzkazuje zájemcům zástupce ředitele školy Josef Kadlec. Stačí zavolat na telefonní číslo 374 722 231, 374 722 098 anebo napsat email na adresu: reditel@zustachov.cz, zastupce@zustachov.cz.