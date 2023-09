BossZdroj: archiv útulku U Šmudliny

Již 9 let svého dvanáctiletého psího života tráví v útulku Boss. Je to asi třicet kilo vážící kříženec kříženec tosa inu, americký stafordšírský teriér, rhodéský ridgeback, je kastrovaný a čipovaný. „Člověk ho mockrát srazil k zemi a on se přesto ze dna zvedl,“ píše se o něm na webu útulku. Boss by si přál zbytek svého života strávit u rodinného domečku jako pes jedináček s noclehem uvnitř v teplíčku. Do bytu se však nehodí, a to i přesto, že je čistotný a nic neničí. Svoje „doma“ rád střeží a má pod dohledem, neváhá vyprovodit pošťáka či jinou nezvanou návštěvu, rozhodně však není uštěkanec, co vám půjde po kotnících každého kolemjdoucího. Neskonale vděčný by byl za páníčka a paničku, co ho vezmou na výlet ať už pěšky nebo autem. Nemá problém s lidmi, ale musí si je okoukat a zvyknout si na ně. I přesto, že je velmi společenský, pracovníci útulku nedoporučují raději kontakt s malými dětmi. Boss má totiž nemocné uši a je velmi citlivý na jejich jakýkoliv dotek. Pejsek je vycvičený a umí spoustu povelů, je neuvěřitelně inteligentní a rychle se učí novým věcem a povelům, s pozitivní motivací jde vše navíc rychleji. Uši jsou následek nemocné štítné žlázy. Užívá léky Letrox a Apoquell.

