„Takové chování nebylo nikdy předtím detailně pozorováno, a už vůbec ne ze vzduchu,“ řekla mořská vědkyně Alison Townerová z Rhodesovy univerzity v Jihoafrické republice.

Krvelačný lovec

V přístavu Mossel Bay v Jihoafrické republice zachytil driftující dron typickou ploutev kosatky v modrém moři. Když se dron přiblížil, identifikoval jeho pilot čtyřčlenou skupinu těchto savců a rozhodl se je sledovat.

Vzápětí se podle serveru Science Alert dvojice kosatek oddělila od zbylých a zamířila na východ k ústí místní řeky, známému centru aktivity žraloků. Dva ze zbývajících kytovců plavali těsně vedle sebe na hladině oceánu opačným směrem. Jakoby všichni čtyři tvorové vytvářeli pro něco nebo někoho prostor.

O sedm sekund později se mezi oběma „hlídkami“ vynořila z hlubin pátá kosatka. Její nos vytlačil k hladině třímetrového žraloka bílého, obráceného břichem vzhůru. Rychlým přemetem kosatka převrátila žraloka na bok a zakousla se mu do břicha za prsní ploutví, přičemž se do moře vylila krev. Pátý jedinec se žralokem pevně sevřeným v čelistech se za okamžik znovu ponořil do hloubky a stáhl kdysi mocného lovce do hlubin oceánu.

Dobře známý samec

Lovec byl později identifikován jako kosatka jménem Starboard, což je v těchto místech známý samec se zborcenou hřbetní ploutví. Starboard byl již dříve zapleten do série vyplavených ostatků žraloků nalezených na jihoafrických plážích, z nichž čtyřem chyběla játra.

Starboarda však až dosud ještě nikdo v přímém souboji s velkým bílým žralokem nepřistihl. Nepřímé důkazy však naznačují, že on a další kosatčí samec jménem Port jsou těmi nejpravděpodobnějšími zabijáky místních žraloků. Tyto dvě velryby totiž často navštěvují žraločí ohniska, a když je navštíví, žraloci oblast na několik dní opouštějí.

„Poprvé jsem Starboarda viděl v roce 2015, kdy byl se svým blízkým příbuzným Portem spojován s usmrcením sedmi žraloků šedých ve False Bay,“ řekl odbornému časopisu Ecology David Hurwitz, provozovatel lodí na pozorování velryb ze společnosti Simon's Town Boat Company. „V roce 2019 jsme je pak viděli zabít žraloka měděného. Ale toto nové pozorování je opravdu úplně něco jiného.“

To, že kosatky občas loví žraloky bílé, je známo. Dosud se však těmito podmořskými souboji zabývaly pouze tři vědecké projekty.

Vůbec první záběry lovu

Záběry z dronu a následně i snímky z vrtulníku jsou navíc zcela prvními, které loveckou strategii kosatek ukazují podrobněji. Fotografie z vrtulníku navíc naznačují, že v ten samý osudný den kosatky poblíž Mossel Bay zabily nejméně dva další žraloky bílé.

Pomocí telefonu se pilotovi podařilo pořídit sérii snímků a krátkých videozáznamů dravých kosatek. „Vzhledem k časovému a plošnému překryvu předpokládáme, že se jedná o stejnou skupinu, kterou zachytily záběry z dronu,“ píší vědci.

Dvě videosekvence ve 14:07 a 14:27 ukázaly dvě různé kosatky, jak těsně sledují velké bílé žraloky na vzdálenost menší než jedné délky těla. V obou klipech žraloci vykazovali úhybné chování, snažil se kroužit směrem od kosatky, ale velryba je následovala. Tato kroužící technika je pravděpodobně způsob, jakým se žraloci snaží kosatce uniknout. Podobně se jim vyhýbá jejich vlastní kořist.

Pilot z vrtulníku také vyfotil jednu z kosatek, jak požírá něco, co vypadalo jako obrovská žraločí játra, velká jako hlava kosatky. To by potvrdilo, že játra žraloka bílého jsou vztlaková, což znamená, že tučné orgány by mohly po masivním rozervání žraločího břicha vyplout na hladinu.

Žraloci vyklidili pole

Čtyři minuty před lovem pozorovatelé na pláži a pilot dronu navíc hlásili, že vidí žraloky prchat z oblasti. Někteří z nich dokonce připluli ke břehu až do hloubky dvou metrů. Ten den bylo z dronu pozorováno deset žraloků. Několik týdnů po tomto zabíjení nebyli v oblasti pozorováni téměř žádní, což následně potvrdily i data ze satelitů, následný průzkum dronů a pozorování z lodí.

Skutečnost, že starší samec Starboard byl nyní přistižen při lovu bílých žraloků s jiným hejnem, naznačuje, že se toto chování může stávat mezi kosatkami standardem.

Pokud si tuto praktiku osvojí více kosatek, mohlo by to mít vážný dopad na místní populaci legendárních žraloků bílých, kteří jsou v Mossel Bay velmi ceněni.

Původní teorie o poklesu populace žraloků u jihoafrického pobřeží hovořila o vlivu nelegálního lovu těchto paryb a také nadměrném rybolovu. Pravda ale možná bude úplně jinde.

Kosatka dravá (Orcinus orca), známá také jako velryba zabiják, je největším zástupcem čeledi delfínovitých. Je všestranným predátorem stojícím na vrcholu mořského potravního řetězce, požírá ryby, želvy, ptáky, tuleně, žraloky a také jiné kytovce.



Název „velryba zabiják“ (Killer Whale, používá se zejména v angličtině) odráží její pověst velkolepého a obávaného mořského dravce, jak byla popsána již v Historii naturalis římského filozofa Plinia staršího. Člověka kosatky zpravidla nenapadají, byť bylo zaznamenáno několik málo případů, kdy kosatky zaútočily na člověka či malou loď poté, co si je spletly se svojí oblíbenou kořistí. Po rozpoznání omylu svůj útok vždy okamžitě ukončily. Pouze u kosatek chovaných v zajetí se vyskytlo několik málo případů, kdy zvířata napadla personál mořského akvária. V roce 2020 však bylo zaznamenáno několik evidentně cílených útoků kosatek na lodě v oblasti okolo Gibraltarského průlivu.