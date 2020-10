Elektrický plot jako v Jurském parku. Italové přísně střeží medvěda uprchlíka

Klec dvakrát šest metrů, kolem ní ve třech řadách elektrický plot a v něm 7000 voltů, čtyři metry vysoká ohrada, bezpečnostní kamera a množství strážců. Příbytek hodný Tyrannosaura rexe z Jurského parku či věznice s nejvyšším stupněm ochrany. Uvnitř ale není mohutný ještěr ani sicilský mafián. Má kód M49 a říká se mu Motýlek, protože se mu už několikrát podařilo ze zajetí utéct. Do svého zatím posledního zadržení v září to byl nejhledanější medvěd v Evropě, neboť v horách severní Itálie mu připisují zabití desítek krav a ovcí, napsal britský list The Guardian.

Medvěd hnědý - ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Motýlek váží 149 kilogramů a úřady ho považují za génia útěků. Chytili ho 7. září po šesti týdnech od jeho zmizení z ohrady v přírodním parku Casteller u Trenta. Předtím byl medvěd odchycen už třikrát a po opakovaných útěcích byla v Castelleru bezpečnostní opatření zesílena. Kdyby se Motýlkovi podařilo dostat se na svobodu i teď, byla by to pro úřady v očích veřejnosti potupa, takže medvěd je od 7. září pod zámkem. Odchycen byl čtrnáct dní po útoku jiného medvědího samce na policistu v Trentinu, tento incident pak oživil debatu o smyslu vracení medvědů do přírody. Přišla o zrak, o ucho, měla zlomenou čelist. Příběh Fenky Maggie obletěl svět Přečíst článek › K Trentinu medvědi odjakživa patřili - jeden z patronů tohoto regionu, svatý Romedius, poustevník ze 4. století, bývá zpodobňován s medvědem po boku. Legenda praví, že medvěd potrhal jeho koně, když svatý muž mířil do Trenta za biskupem, ale poustevník si medvěda podrobil a dojel ke svému cíli na jeho zádech. V 17. století začal intenzivní lov medvědů a guvernéři jednotlivých měst lovcům za zabití zvířat platili. Střet zájmů V roce 1998 v Trentinu žili jen čtyři divocí medvědi. O obnovu populace se zasadil projekt Life Ursus financovaný Evropskou unií. Zoolog Osvaldo Negra řekl, že se díky tomu podařilo do Trentina dostat devět medvědů ze Slovinska. "První medvíďata se narodila na začátku tisíciletí a od té doby se postupně populace zvýšila na 60 medvědů. V roce 2010 byl projekt Life Ursus označen za úspěšný a byl ukončen," řekl Negra. Vše se zdálo být v pořádku, dokud se v přírodním parku Adamello Brenta zájmy medvědů nestřetly se zájmy člověka. Zvířata pronikla k vesnicím, a protože se neuživila v horách, začala napadat volně se pasoucí stáda. Dnes dostávají chovatelé za každé zabité zvíře odškodné 1200 eur (33 tisíc korun), avšak střet zájmů pokračuje. "Odškodné je dobré, ale jenom do určité míry. Naše krávy a ovce, to nejsou jen čísla. Každá má jméno a minulost. Všichni chtějí chránit medvědy, ale proč se nikdo nezajímá o ty bezbranné krávy a ovce, které ti masožravci dáví?" řekl Giacomo Broch, který vede sdružení chovatelů v Trentinu. "Musíme stav (medvědů) omezit a když říkám omezit, myslím tím utratit je," dodal. Pořizujete si štěně? Vyhněte se problematickým chovům Přečíst článek › Takže vznikly čety odpůrců medvědů vyškolené na odchyt a v případě nezbytnosti i na odstřel nebezpečných kusů. Deset medvědů "zmizelo", další skončili v oplocených ohradách. Negra nesouhlasí. "Existují prostředky na ochranu stád - elektrické ohradníky, psi. Místo toho úřady medvědy považují za těžké zločince, kteří patří za mříže," řekl. Čtyřmetrový zátaras nestačil Do čela regionu Trentino se v roce 2018 dostal, díky podpoře chovatelů, Maurizio Fugatti z pravicové Ligy. Strážcům parků povolil nebezpečné medvědy odstřelit. Jako první byl na seznamu čtyřletý M49, tedy čtyřicátýdevátý medvědí samec narozený v Trentinu, který už měl svou pověst. Fugatti prohlásil, že zvíře napadlo desítky kusů skotu, a nařídil jeho odchyt. Medvěd byl chycen loni 14. července, ale hned následujícího dne byla ohrada prázdná. M49 překonal čtyřmetrový zátaras a zmizel v lese. Fugatti dal povolení k odstřelu, pokud se zvíře přiblíží k lidským obydlím. Svým útěkem si M49 získal přezdívku Motýlek po Francouzi Henri Charrierovi, který vlastní útěk z vězení zachytil ve stejnojmenném a později zfilmovaném životopise. M49 byl znovu chycen loni 29. srpna, ale v zajetí pobyl jen dva měsíce, až do dalšího útěku. Po dalším odchytu už byla ohrada zpevněná a Motýlek dostal obojek, aby bylo možné zachytit jeho pohyb. Jenomže marně, tento symbol svobody a síly přírody uprchl znovu letos v červenci a obojku se zbavil. Přešel do údolí Fiemme, kde svá stáda skotu pase už tři generace rodina Varescových. Motýlek prý 14. srpna zabil čtyři krávy. "Všechny je zabil, ale snědl jenom ještě nenarozené tele z jedné jalovice. Tady se lidé před desetiletími za hon na medvědy oceňovali. Naši předci měli pravdu," říká Mauro Varesco. Máte doma kočku? Chcete-li si ji naklonit na svou stranu, mrkejte na ni Přečíst článek › Motýlkův útěk trval do září a teď je zvíře v kleci, v prvních týdnech zajetí ho veterináři zklidňovali sedativy. Ministr pro životní prostředí Sergio Costa řekl, že se zvíře musí vrátit do přírody, avšak na facebooku napsal, že vláda jeho osud moc ovlivnit nemůže. Trentino má autonomní status a o budoucnosti Motýlka rozhodnou místní úřady. "Mám-li zvolit mezi M49 zamčeným po zbytek života v kleci a mrtvým M49, pak jako zoolog dávám přednost eutanasii. Považuji to pro divoké zvíře za vhodnější řešení," řekl Negra. Ornella Dorigattiová, která v Trentinu zastupuje mezinárodní organizaci ochrany zvířat, začala kvůli Motýlkovi držet hladovku. "Medvědi musejí zůstat na svobodě. Zdejší lesy patří vlkům, medvědům a srncům. My lidé jsme zde pouze hosty," řekl.

Autor: ČTK